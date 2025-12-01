Российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву

Фото, видео: 5-tv.ru

Спортсмены завоевали первое место в медальном зачете турнира.

В Москву из Абу-Даби вернулись настоящие триумфаторы турнира «Большого шлема». Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет. У нашей сборной — два золота и четыре серебра. Высшие награды завоевали спортсмены из Петербурга. Аюб Блиев победил в весовой категории до 60 килограммов. Арман Адамян занял первое место в весе до 100 килограммов.

«Поздравляли все спортсмены, из других стран с этим событием. Только приятные ощущения и эмоции. Давно не удавалось получить золото. Все бронза, серебро…» — заявил Арман Адамян, победитель турнира «Большой шлем» в весовой категории до 100 килограммов.

«Приятно приносить медали своей стране, своей команде. Будем дальше продолжать это делать на следующих стартах», — добавил Тамерлан Башаев, серебряный призер турнира «Большой шлем» в весовой категории свыше 100 килограммов.

Спортсмены выступали на турнире под флагом и с гимном России. Такое решение приняла международная федерация дзюдо. В Организации заявили, что в этом виде спорта наша команда — одна из сильнейших в мире. И напомнили, что спорт должен оставаться вне политики.

