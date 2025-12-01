Прилетел в лобовое стекло: чугунный люк едва не убил женщину и ее детей

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Ясенев; 5-tv.ru

Откуда крышка взялась на дороге — большой вопрос.

Спокойная поездка чуть не превратилась в настоящий кошмар для обычной семьи из Красноярска. Кусок канализационного люка влетел в лобовое стекло машины и едва не убил мать с двумя маленькими детьми. По иронии судьбы, все произошло на дороге напротив здания мэрии. Кто будет отвечать за ДТП — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

«Слышу хлопок. Начинает вываливаться просто стекло. Эти осколки на меня сыплются и я в моменте не понимаю, что происходит», — сообщила Екатерина Шевченко, водитель.

В лобовом стекле — пробоина, осколки разлетелись и сверкают по всему салону, а на пассажирском кресле лежит тяжелый кусок канализационного люка.

«Весит, я думаю, килограммов 10-15. А вот здесь сидели мои дети. Тоже, видите, все в стеклах», — дополнила она.

По соседней полосе Екатерину обогнал попутный автомобиль, из-под колес которого полетели куски металла. Чугунная пластина, словно снаряд, пробила машину почти на уровне головы пассажира.

«Таким куском можно убить человека. И буквально полгода назад я на пассажирском сидении возила люльку с дочкой. И если бы эта люлька стояла там, мне даже страшно подумать, что могло бы быть», — сообщила женщина.

К счастью, в тот момент рядом с водителем никого не было, иначе последствия могли быть трагичными. Позже выяснилось, что она не единственный пострадавший — в полицию обратился еще один водитель, он также наехал на кусок того самого люка.

Ущерб автомобилю Екатерины нанесен на сумму больше 100 тысяч рублей. Супруги уже зарегистрировали ДТП и рассчитывают добиться не только компенсации, но и ответа, кто именно несет ответственность за опасный предмет, оказавшийся на оживленной дороге.

«Обратимся в Следственный комитет, который, мы уверены разберется, кто в этом виноват. И найдет того, кто допустил такую халатность, из-за чего могла произойти большая трагедия», — сообщил Максим Шевченко.

Сейчас предстоит выяснить, откуда на проезжей части появилась чугунная крышка. Здесь есть два канализационных люка, один вон там подальше, второй вот здесь. Сейчас оба они закрыты, на всякий случай установили дорожный знак объезда.

Версий, откуда на магистрали могла оказаться чугунная крышка, много. Например, это мог быть старый люк, забытый рабочими после замены. Или крышку повредили ранее и ее части разбросало по сторонам, где их просто не заметили. Но речи о случайности не идет, скорее о возможной халатности коммунальных служб.

Коммунальные службы города ситуацию пока не комментируют — якобы проводят внутреннюю проверку. Но хронологию дорожного происшествия собирают буквально по кусочкам.

