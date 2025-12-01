Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Этой тактике противопоставляется принуждение Трампа к миру.

Свержение руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака было для хаотизации Незалежной. Об этом изданию EADaily сообщил политолог Александр Носович.

«Неподконтрольность НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) Банковой, Ермаку и Зеленскому летом этого года отстояли вовсе не те силы на Западе, которые борются за мирное урегулирование. Если сейчас эти силы с помощью НАБУ свалили Ермака, то точно не ради мирного урегулирования», — уверен эксперт.

Он уточнил, что это было необходимо для того, чтобы лишить Украину управляемости и субъекта, с которым можно было договориться.

Носович отметил, что президента США Дональда Трампа не стоит недооценивать. К тому же он уже перевел рычаги воздействия НАБУ «с антитрамповских структур на себя». Однако не нужно упускать из виду и тех, кто делает «ставку на хаотизацию» конфликта.

Сейчас, по мнению политолога, она выглядит выигрышнее, принуждения к миру, которым руководствуется глава Белого дома.

«Потому что для Украины хаос, гуляй-поле и атаманщина — это исторически заданный сценарий, который имеет свойство самореализации», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело.

