«Ставка на хаотизацию Украины»: политолог Носович о свержении Ермака
Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
Этой тактике противопоставляется принуждение Трампа к миру.
Свержение руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака было для хаотизации Незалежной. Об этом изданию EADaily сообщил политолог Александр Носович.
«Неподконтрольность НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — Прим. ред.) Банковой, Ермаку и Зеленскому летом этого года отстояли вовсе не те силы на Западе, которые борются за мирное урегулирование. Если сейчас эти силы с помощью НАБУ свалили Ермака, то точно не ради мирного урегулирования», — уверен эксперт.
Он уточнил, что это было необходимо для того, чтобы лишить Украину управляемости и субъекта, с которым можно было договориться.
Носович отметил, что президента США Дональда Трампа не стоит недооценивать. К тому же он уже перевел рычаги воздействия НАБУ «с антитрамповских структур на себя». Однако не нужно упускать из виду и тех, кто делает «ставку на хаотизацию» конфликта.
Сейчас, по мнению политолога, она выглядит выигрышнее, принуждения к миру, которым руководствуется глава Белого дома.
«Потому что для Украины хаос, гуляй-поле и атаманщина — это исторически заданный сценарий, который имеет свойство самореализации», — подчеркнул эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении экс-главы офиса Зеленского возбуждено уголовное дело.
