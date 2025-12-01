Ранее осужден на пожизненное: Ангарский маньяк получил еще 10 лет за убийство

Осужденный на пожизненное Ангарский маньяк получил еще 10 лет за убийство

Фото: DMITRY DMITRIYEV/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этот раз его судили за преступление, совершенное 17 лет назад.

Еще к десяти годам лишения свободы приговорен ранее уже осужденный на пожизненное Михаил Попков, более известный как Ангарский маньяк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своем Telegram-канале.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — проинформировало ведомство.

Следствие выяснило, что в 2008 году Попков на своем личном автомобиле остановился при въезде в город Ангарск для ремонта транспортного средства. Там он познакомился с двумя 27-летними женщинами.

Во время общения с одной из них возник конфликт. Она отошла в лесополосу, а убийца отправился за ней. Он накинул ей на шею веревку и душил жертву, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Вторую женщину он позвал в лес для якобы оказания первой помощи ее подруге. После чего также убил ее аналогичным способом. Затем скрылся с места преступления.

Свою вину в совершении этого преступления маньяк признал.

До этого он уже был осужден на пожизненное за ряд убийств и другие преступления, которые совершил в период с 1990-х по 2010-е годы. Тогда его жертвами были признаны более 80 женщин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девушку связали скотчем и утопили в болоте ее собственные братья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.