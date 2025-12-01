Можно повлиять: назван фактор до беременности, повышающий риск аутизма у детей

Фото: 5-tv.ru

Длительные сбои в работе щитовидной железы у женщины еще до наступления беременности способны заметно увеличить вероятность развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ее будущего ребенка. К такому выводу пришла группа специалистов из Университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Ученые проанализировали данные более чем о 51 тысяче новорожденных, сопоставив гормональный фон их матерей с последующими диагнозами РАС. Авторы обнаружили, что впервые выявленные и своевременно компенсированные гормональные отклонения во время беременности не повышают риск развития нарушений у ребенка. Однако если снижение функции щитовидной железы появилось до беременности и сохранялось хотя бы один или два триместра, вероятность развития РАС увеличивалась более чем в два раза.

Особенно выраженная связь наблюдалась при гипофункции щитовидной железы, когда организм женщины получает недостаточно тиреоидных гормонов, необходимых для формирования нервной системы плода. Исследователи подчеркивают, что решающим фактором является длительность и устойчивость дисфункции, а не просто факт ее наличия.

Авторы работы делают вывод: регулярный контроль гормонов щитовидной железы до зачатия и при вынашивании ребенка — важная мера, способная снизить риски РАС. Они отмечают, что даже небольшие изменения, которые женщина может не ощущать, требуют профессиональной диагностики и своевременной терапии.

