Борьба не со страной, а с режимом: Эдгард Запашный о целях СВО

Никто и никогда не хотел бороться с Украиной, подчеркнул народный артист.

Специальная военная операция (СВО) проводится не для того, чтобы бороться с Украиной. Ее цель — победить нацистский режим, который «заразил эту страну». Такое мнение высказал известный российский дрессировщик Эдгард Запашный на интервью актеру Вячеславу Манучарову.

«С неадекватными европейскими правителями, которые мечтают о развале нашей страны», — добавил Запашный.

Дрессировщик хочет, чтобы его дети жили в России и гордились достижениями предков. Переезд не входит в планы артиста. Причина проста — любовь к Родине.

Ранее Запашный в беседе с 5-tv.ru прокомментировал попытку мужчины отравить леопарда в Московском зоопарке. Дрессировщик считает, что подобные случаи жестокости по отношению к животным требуют строгого наказания. Он подчеркнул, что понять мотивы людей, стремящихся навредить беззащитным существам, невозможно.

Артист добавил, что проявления садизма в зоопарках не являются редкостью. Он напомнил, что в разных странах были инциденты, когда посетители перелезали через ограждения, пытались напугать животных, брали с собой острые предметы и намеревались наносить им травмы, в том числе отрезать уши или хвосты. По его словам, встречались и случаи, когда злоумышленники подкладывали в корм стеклянные фрагменты. Запашный считает, что объяснить такую «шизофрению» невозможно.

