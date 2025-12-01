«Спокойно пойду к стенке»: Эдгард Запашный о том, что для него значит патриотизм

Для Эдгарда Запашного патриотизм — это честность с самим собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Приспосабливаться ради «получения дивидендов» — путь, который не близок дрессировщику.

Для известного российского дрессировщика Эдгарда Запашного патриотизм — это честность с самим собой. Приспособление к обстоятельствам ради «получения дивидендов» — путь, от которого Запашный далек. Об этом он рассказал на интервью на шоу «Эмпатия Манучи» актера Вячеслава Манучарова

«Я в этом глубоко убежден, и я не буду переобуваться. Я не буду приспосабливаться», — заявил дрессировщик.

Он добавил, что, если наступят времена, когда к власти в России придут люди, которые соберутся «прижать его к стенке», отнекиваться от своих слов он не будет — не видит в этом смысла.

«Мне 49 лет, я же должен разбираться в том, что говорю. Поэтому я спокойно пойду к стенке, если такие времена», — сказал Эдгард.

Запашный также заявил, что считает более достойными уважения людей, которые уехали из России и открыто высказывают свою позицию, а не предпочитающих отмалчиваться.

Ранее Запашный прокомментировал ситуацию с нападением льва на основателя зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. В беседе с aif.ru он заявил, что убивать животное было бы непрофессиональным решением.

По словам Запашного, в сети активно распространяются предположения о том, что льва или даже нескольких львов могут усыпить или застрелить после нападения. Он подчеркнул, что, по его мнению, ни один специалист не согласится брать на себя ответственность за убийство зверя, который действовал на собственной территории и проявил естественное для хищника поведение.

