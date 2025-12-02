Звезды продолжают покорять старинный форт

Фото: СТС

Ведущий — Александр Петров. Рассказываем о новом шоу СТС «Форт. Возвращение легенды».

Реклама. Рекламодатель АО «Сеть телевизионных станций», ИНН 7707115217

ОГРН 1027700151852, erid 2VfnxxQxZyj​

26 октября в 21:00 стартовало шоу «Форт. Возвращение легенды», в котором звезды борются за сокровища, по легенде спрятанные в старинном форте Кроншлот.

Шоу продолжает традиции «Форта Боярд», однако «Форт. Возвращение легенды» 2025 года — не очередная версия, а самостоятельный проект. Ведущим стал актер Александр Петров.

Для нового хозяина форта это первый телевизионный опыт, поэтому он обратился к Леониду Ярмольнику и Сергею Бурунову:

«Леонид дал мне, кажется, главный совет: не забывать шутить про участников, особенно в моменты эмоционального пика, чтобы снять напряжение».

В каждом выпуске команда из пяти человек прибывает в форт Император Александр Первый, чтобы пройти испытания на выносливость, собрать части ключа и получить подсказки, которые помогут отгадать финальную загадку и попасть в сокровищницу.

Участники шоу. СТС

Смельчакам приходится проявлять смекалку, договариваться и учиться новому прямо на проекте. Задания отличаются друг от друга по уровню сложности: одним достается чтение судового журнала и управление макетом корабля, другим — изучение карты мира над уровнем моря, парный танец на канате или знакомство с дикими животными и насекомыми.

На пути игроки встречают загадочных обитателей форта, которые помогают или мешают им добраться до Кроншлота: левшу Емельяна, солдата Преображенского полка Лаврентия, Иноземку, повара Оливье, Чумного доктора и шута Яшку.

Чумной доктор, один из обитателей форта. СТС

Сокровища и адреналин уже получили Александр Белькович, Алексей Столяров, Николай Василенко, Елена Воробей, Митя Фомин, Роза Сябитова, Дарья Мельникова, Дилара Зинатуллина, Магомед Муртазаалиев и другие. Заработанные участниками деньги отправились в благотворительные фонды.

«Форт. Возвращение легенды» входит в линейку спортивно-экстремальных шоу, таких как «Суперниндзя», «Прятки» и «Остров сокровищ. Знаки судьбы». Новые выпуски можно смотреть онлайн на ctc.ru или в эфире по воскресеньям в 21:00. А в 2027 году завершится реставрация фортов, и любой желающий сможет посетить места съемок телепроекта и погрузиться в атмосферу приключений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.