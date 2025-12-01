Подростки в Петербурге стали выбегать на оживленные трассы ради развлечения

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Разобраться в их поступках помогут психологи.

В Петербурге любители пощекотать нервы едва не стали причиной массовой аварии. В Северной столице поймали группу подростков, которая парализовала движение на одной из скоростных магистралей. Опасные кадры пересмотрел корреспондент «Известий» Владислав Харев.

Кадры, на которых подростки с риском для жизни перебегают ЗСД (Западный скоростной диаметр. — Прим. ред.) несмотря на поток машин, сняли очевидцы на Морской набережной. Из-за безрассудных действий молодых людей магистраль пришлось временно перекрыть.

Скорость машин на данном участке дороги достигает 130 километров в час. При таких условиях даже в дневное время заметить человека на магистрали, среагировать и затормозить практически невозможно.

По нашим данным, некоторые из этих подростков относят себя к руферам. Собравшись большой толпой, молодые люди планировали подняться на крышу жилого комплекса на Васильевском острове. По пути к зданию они вели себя шумно, выкрикивали матерные слова и изрисовали одну из остановок. И судя по надписям, среди хулиганов могли быть сторонники одной из запрещенных в России субкультур.

В итоге некоторых хулиганов удалось задержать. По словам местных жителей, подростки гуляют здесь часто. К тому же неподалеку открыли большую зону для отдыха. Однако подобных инцидентов раньше не бывало.

Разобраться в поступках подростков помогут психологи. По словам специалистов, в этом возрасте эмоции часто обгоняют здравый смысл.

«Самое важное для подростка — быть принятым в среде себе подобных. Именно поэтому мы часто слышим, что подростки совершают какие-то безрассудные поступки», — объяснила клинический психолог Наталия Романова-Африкантова.

Подростков, которых задержали полицейские, теперь могут поставить на учет. Кроме того, с их семьями должны проводить профилактические беседы. А если нарушения будут повторяться, родителей могут привлечь к административной ответственности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.