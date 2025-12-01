Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

В Крыму ликвидирован агент украинских спецслужб.

В Крыму ликвидировали украинского агента, который планировал совершить теракт. По заданию из Киева, он должен был взорвать машину высокопоставленного офицера. В регион уже были доставлены западные компоненты для изготовления бомбы. Операцией руководил опытный головорез, который имел связи с британской разведкой. В переписке с исполнителем — он также требовал жестоко расправиться с семьей военного. Кроме того, задержан пособник ликвидированного террориста. Что помогло сорвать планы диверсантов — знает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Исполнитель неудавшегося покушения в Крыму ликвидирован: он пытался взорвать машину высокопоставленного российского офицера во дворе жилого дома. Два килограмма тротила гексогена хватило бы, чтобы уничтожить все в радиусе полкилометра.

В нашем распоряжении — кадры задержания его пособника. Мужчина не сопротивляется. Стоит с поднятыми руками, на них сразу оказываются наручники.

На столе — украинские права, флаг и телефоны для связи с куратором. А также обезвреженное взрывное устройство: два электродетонатора, пульт управления с сим-картами, модем с трезубцем и контейнер с пластичным взрывчатым веществом западного производства С-4. Террорист должен был стереть свои отпечатки перекисью водорода, а после прикрепить его к днищу машины с помощью магнитов.

«При подготовке терактов Фахриев ставил своему агенту задачи по начинению СВУ дополнительными поражающими элементами для увеличения количества жертв», — рассказывает оперативный сотрудник ФСБ.

Силовики заранее знали о планах террористов. Вычислить заказчика помогла аудиозапись, которая попала к российской контрразведке.

Голос собеседника, по данным силовиков, принадлежит Рустэму Фахриеву — организатору неудавшегося подрыва. Сотрудник ГУР Украины дает дистанционные указания и наводку исполнителю. Просто и цинично говорит об убийстве людей.

Типичный представитель ГУР Украины — кровожадный и беспринципный — говорит на русском языке. В 2014-м он одним из первых подал заявление на получение российского гражданства. Потом, уехав из Крыма, вступил в украинский национальный батальон «Донбасс»*. Ветеран так называемой АТО и приверженец запрещенной в России радикальной организации «Меджлис»*, даже татуировку сделал с ее символом, лично курировал покушение на офицера и не собирался пощадить даже ребенка.

«Убивать не только российских военнослужащих и представителей власти, но невинных женщин и детей. На самом деле Фахриев является одним из представителей украинского националистического, нацистского отребья», — рассказывает оперативный сотрудник ФСБ.

Задержанный в Крыму пособник Фахриева оказался его ближайшим родственником.

Фахриев не раз участвовал в операциях ГУР за границей, как сам говорит в телефонных разговорах, «ходил на дело» в Ливане и в Афганистане. Калечил и убивал в интересах западных спонсоров, в том числе по заказу британской разведки MI6, которая, как известно, курирует деятельность украинского ГУР.

«Кровавому режиму Зеленского сейчас надо отрабатывать деньги спонсоров и попытаться привлечь новые — показать, что он еще живой. Зеленский дает указания спецслужбам», — объясняет Андрей Попов, подполковник запаса, ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа»

ГУР Украины уже давно превратилось в откровенную террористическую ячейку из отъявленных головорезов, которые готовы за деньги выполнить любой приказ британских кураторов. Они не только не брезгуют услугами таких уголовников и палачей, а, наоборот, даже пользуются их слабостью к деньгам.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.