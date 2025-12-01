В США обнимавшего убитых родителей ребенка нашли на месте преступления

Фото: David Tulis/ТАСС

Когда полицейские вошли в дом, малыш был весь в крови.

Двухлетний мальчик несколько часов сидел рядом с мертвыми родителями, обнимал их и пытался разбудить, не понимая, что они никогда больше не проснутся. Трагедия произошла в американском штате Джорджия, где супружескую пару — пожарного и его жену — хладнокровно застрелил их сосед. Об этом сообщает People.

Когда полицейские вошли в дом, малыш был весь в крови, в грязных подгузниках и тянулся к родителям, пытаясь играть с ними, говорится в материалах дела.

Как выявило расследование, убийцей оказался сосед семьи. Он проник в дом через заднюю дверь ранним утром и застрелил супругов, пока их сын спал наверху. Мужчина даже не подозревал, что в доме находится ребенок.

О том, что произошло, стало известно, когда отец пожарного пришел проверить семью после того, как супруги не вышли на работу и перестали отвечать на звонки.

Мотив убийства остается неясным. На суде прокуроры заявили, что злоумышленник рассказывал о «демонических огнях» в доме семьи и о том, что его покойного брата тревожили прежние жильцы этого же дома.

Суд признал мужчину виновным по всем пунктам: умышленное убийство, убийство при отягчающих обстоятельствах, жестокое обращение с ребенком, фальсификация улик. Ему назначено наказание — три пожизненных срока, два из них без права на условно-досрочное освобождение.

