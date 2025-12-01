В России готовят реформу выплат по ОСАГО

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Массовые жалобы на нарушение сроков ремонта вынуждают дать россиянам самим выбирать сервис для починки авто.

Российские автолюбители массово жалуются на нарушение сроков ремонта по ОСАГО. Количество поступивших в этом году претензий превысило 100 тысяч.

Как выяснили «Известия», главная причина — споры по обязательной «автогражданке», а также отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей или задержек поставок.

Чтобы исправить ситуацию, в России готовится реформа выплат по ОСАГО. Если такой закон примут, людям позволят самим выбирать сервис для ремонта, а затем страховая будет выплачивать им стоимость износа авто.

