В Дагестане выявлено 40 несанкционированных свалок мусора

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

Республике грозит экологическая катастрофа.

Грандиозный скандал разгорелся в Дагестане из-за нелегальной свалки. Чиновники отчитались о том, что ее ликвидировали. Но на деле же — тонны отходов по-прежнему продолжают отравлять уникальные природные богатства республики. Всего же в регионе выявлено 40 подобных площадок, куда незаконно свозят мусор. Один из полигонов не дает жизни поселкам в пригородах Махачкалы. Зловонные озера текут прямо в Каспийское море. Что может исправить ситуацию — узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Дагестанские чиновники отчитались о ликвидации свалки. Однако, как оказалось, решили проблему только на бумаге.

Незаконная свалка в Кайтагском районе Дагестана. Площадь немаленькая — более тысячи квадратных метров. По документам она ликвидирована, а на самом деле продолжает отравлять воздух и почву.

Недалеко от свалки — детский лагерь. При возгорании дым накрывает всю эту территорию. Народный фронт обращался к властям с требованием убрать свалку.

«Нам пришли отчеты, вот они, это письма от Роспотребнадзора Кайтагского района и от администрации Кайтагского района. Вот здесь написано: «Сообщаем, что несанкционированная свалка вблизи села Родниковой полностью ликвидирована», — объяснила координатор по СМИ Народного фронта по республике Дагестан Зулейха Курбанова.

Пока власти отчитываются о проделанной работе, люди вынуждены жить рядом с опасными отходами.

Все знают, как неприятно пахнут капли вытекающие из мусорного пакета. Так вот, недалеко от Махачкалы образовалось огромное черное озеро из такой жидкости.

Опасная жидкость хлынула в поселок. Затопила дома, дворы. Местные жители обращались к властям, но их проблему пока никто не решает.

«Когда идут дожди, жидкость попадает к нам в огороды. В данный момент — солнечный день, и она попадает в море», — говорит местный житель Магомедамин Балаев.

На еще одну свалку свозят мусор из Махачкалы и Каспийска. Жидкие отходы стекают вот по этой траншее и образуют внизу токсичные водоемы, которые периодически выходят из берегов. Люди опасаются за свое здоровье.

«Отходы класса А, класса Б, все прекрасно понимают, что никто не отделяет их, отдельно каким-то образом не утилизирует. Это все с больниц, с каких-то тубдиспансеров, СПИД-, ВИЧ-, гепатит-центров. Все это попадает на эту свалку», — говорит житель поселка Новый Агачаул Рагимхан Мислимов.

Белая дымка — это не туман, а ядовитый смог. Свалка в Карабудахкентском районе горит круглой год. Токсичный дым разносится по всей округе, отравляя воздух в селах, где живут тысячи людей.

От мусора страдают и туристические маршруты. Такие реки отходов удивляют гостей региона каждый год.

«И это все идет в города. Мы эту воду пьем. Когда мы очищали эти берега, мы что только не находили. Это были лекарства, это были использованные иглы, это столько было, знаете, на самом деле, очень опасного мусора», — говорит эко-активистка Гульзар Гаджиалиева.

На субботники в Дагестан уже приезжают и туристы из других регионов России.

«Уже два года мы устраиваем в Дагестане уборку мусора. Мы за два года уборки собрали более тонны пластика, сдали все экозаводу», — отмечает Анна Романова, жительница Санкт-Петербурга, которая устраивает субботники в Дагестане.

В Минприроды Дагестана признают проблему. В этом году выявили 40 несанкционированных свалок. В регионе всего один легальный полигон. Сейчас в республике строятся три мусоросортировочных завода и полигоны. Их откроют в следующем году. Впрочем, в Дагестане уверены — для горных районов этого недостаточно. Нужны перегрузочные станции, удобная логистика, культура обращения с отходами. Пока же свалки отравляют воздух, воду и репутацию региона, который ежегодно принимает сотни тысяч туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.