Умерла тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь

Спортсменка стояла у истоков создания волейбольного клуба.

На 85-м году жизни скончалась заслуженный тренер, мастер спорта СССР, тренер команды «Уралочка-НТМК» Галина Карполь. Об этом пресс-служба клуба сообщила в Telegram-канале.

«Галина Михайловна была не только выдающимся тренером, но и верным другом, опорой и поддержкой для многих из нас. Ее профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов», — отметили в публикации.

Карполь начала выступать за клуб «Уралочка» в 1966 году. Она играла в команде на протяжении 12 лет. А затем перешла на позицию тренера, помогала готовить спортсменок.

Галина Михайловна вышла замуж за Николая Карполя в 1966 году. А всего через три года он стал главным тренером «Уралочки». Под его руководством клуб стал сильнейшей спортивной командой в СССР и одной из сильнейших команд в мире. На протяжении трех десятилетий игроки «Уралочки» составляли ядро национальной сборной по волейболу. Все это время Галина Михайловна была рядом с мужем, поддерживала его и оставалась музой самого титулованного волейбольного тренера мира.

