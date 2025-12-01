Вопрос гарантий безопасности Украины остался нерешенным на переговорах с США

WSJ: вопрос гарантий безопасности Украины не решили на переговорах с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Неразрешенными после встречи остался целый ряд ключевых вопросов.

Вопрос о гарантиях безопасности Украины со стороны западных стран так и не решили по итогам переговоров с США во Флориде. Об этом 30 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

«Другие ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», — указано в материале.

По данным журналистов, в ходе встречи также обсуждали возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала позицию Москвы по международному признанию новых регионов.

Переговоры между представителями США и Украины прошли в гольф-клубе Shell Bay Club во Флориде. Украинскую делегацию на встрече возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. Соединенные Штаты представляли госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Рубио после встречи заявил о важности переговоров России и США по Украине. Дипломат подчеркнул, что они должны стать частью «уравнения» по урегулированию конфликта. При этом переговоры во Флориде он назвал продуктивными.

Ранее отмечалось, что именно Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту. Спецпредставитель планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным 2 декабря.

