Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар российских артиллеристов привел к снижению боеспособности ВСУ.

Артиллеристы алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» залповым огнем из РСЗО «Град» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении зоны СВО

После получения точных координат и визуального подтверждения от дроноводов артиллеристы под прикрытием группы противодействия средствам воздушного нападения и ударным беспилотникам вышли на заранее подготовленную огневую позицию. Бойцы оперативно развернули боевую машину, выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дистанцию около 17 километров.

Наблюдение и корректировку огня проводили с помощью дронов. Это решение обеспечило точное поражение целей и позволило оптимизировать расход боеприпасов. Удар российских артиллеристов привел к снижению боеспособности ВСУ. После подтверждения поражения расчет вернулся в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.