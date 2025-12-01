Россияне пожаловались на нарушения сроков ремонта авто по страховке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Почему сервисы не могут починить автомобиль за 30 дней?

Россияне направили рекордное количество претензий к страховым компаниям из-за нарушения сроков ремонта автомобилей по ОСАГО. За девять месяцев 2025 года поступило около 101 тысячи жалоб, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в службе финансового уполномоченного подчеркнули, что это рекордное число претензий за три года. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что большая часть жалоб связана с договорами ОСАГО. При этом с 2022 года фиксировалась тенденция на уменьшение количества обращений потребителей.

«Такое положение дел во многом обусловлено сложившейся экономической ситуацией на рынке запчастей для машин. Сроки их поставки достаточно длительные, а их стоимость высока, из-за чего страховщики часто заранее понимают, что не укладываются в установленные законом об ОСАГО требования к проведению ремонта автомобиля (на это дается 30 дней), и не организуют его», — отметила финансовый уполномоченный Светлана Максимова.

В такой ситуации страховые компании все чаще выбирают денежную компенсацию. Однако ее рассчитывают с учетом износа автомобиля, поэтому порой сумму могут уменьшить почти вдвое.

Максимова подчеркнула, что на рынке уже сформировалась обширная судебная практика. По ее словам, автовладельцам все чаще удается взыскать со страховщиков убытки из-за несоблюдения сроков ремонта.

Ситуацию усугубляет и то, что сами СТО часто отказывают в ремонте, так как не имеют необходимых запчастей, из-за чего не способны выдержать установленные сроки.

Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что сейчас около 95% автовладельцев получают выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение. Это связано с тем, что у многих страховщиков нет договоров с СТО, а остальные не могут выполнить ремонт в установленные сроки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоимость ОСАГО в среднем по стране вырастет на 15%.

