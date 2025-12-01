СМИ узнали о планах Индии приобрести истребители Су-57 и ЗРК С-500

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом Нью-Дели закупает оружие и у Москвы, и у Вашингтона.

Индия планирует обсудить покупку у России истребителей пятого поколения Су-57 и систем ЗРК С-500 во время визита президента Владимира Путина в страну. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

«Индия и Россия поддерживают соглашение об особом и привилегированном стратегическом партнерстве, в рамках которого ожидается обсуждение покупки истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500», — отмечается в материале.

Кроме того, министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх заявил, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели в сфере обороны остается долгосрочным. При этом, по его словам, страна продолжит закупать вооружение как и России, так и у США.

К тому же в публикации подчеркивается, что переход на российские истребители пятого поколения будет для Индии достаточно простым, так как страна уже использует более 200 самолетов, выпущенных в России.

Однако, по данным источников агентства, переговоры о закупке новой российской техники вряд ли завершатся во время предстоящего визита Путина.

Российский президент отправится в Индию 4 декабря. Путин обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди ряд вопросов о сотрудничестве между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские истребители пятого поколения впервые поставили зарубежному партнеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.