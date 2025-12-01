Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon

Фото: www.globallookpress.com/Dave Bedrosian

Предприниматель пообещал стопроцентную конфиденциальность запросов пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров 30 ноября сообщил о запуске новой децентрализованной и конфиденциальной сети для обработки ИИ-запросов — Cocoon (Confidential Compute Open Network), работающей на блокчейне TON.

«Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена в работу. Первые запросы от пользователей на искусственный интеллект теперь обрабатываются Cocoon со 100-процентной конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON», — написал он в Telegram-канале.

По словам Дурова, Cocoon должна заменить централизованные вычислительные сервисы, которые, по его словам, выступают дорогостоящими посредниками, снижающими уровень приватности.

Платформа призвана устранить экономические и конфиденциальные проблемы, характерные для традиционных поставщиков вычислительных ресурсов.

Дуров пообещал в течение нескольких недель увеличить поставки процессоров, а также анонсировал новые ИИ-функции в Telegram.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дуров признался, что почти не пользуется мобильным телефоном, объяснив это тем, что ненавидит, когда его отвлекают. Он добавил, что другие люди или какие-то организации не могут диктовать ему, о чем ему думать и какой выбор совершать.

