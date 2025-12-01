Неловко вышло: украинец сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете

Украинец сбежал в Польшу, пока пограничник ходил в туалет

За халатность при выполнении своих обязанностей сотрудник ГПСУ получил штраф.

Украинец нелегально пересек границу во Львовской области, когда сотрудник государственной пограничной службы страны (ГПСУ) отошел в туалет. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«Во Львовской области мужчина смог сбежать в Польшу после того, как пограничник отошел в туалет. <…> Пограничника оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатность», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел на КПП «Шегини». Как подчеркивается в сообщении, поймать ловкого нарушителя так и не удалось.

Уточняется, что инцидент с нелегальным переходом границы произошел еще летом 2025 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что с конца августа Украину покинула 121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

