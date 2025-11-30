При атаке беспилотника ВСУ в Севастополе пострадала девочка
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Ее экстренно госпитализировали в больницу.
В Севастополе в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ пострадала девочка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в мессенджере Telegram.
Фрагменты сбитого силами ПВО дрона ранили 15-летнюю девочку-подростка в парке Победы. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее экстренно госпитализировали в больницу.
В настоящее время ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Развожаев находится на связи с главным врачом больницы.
Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях или безопасных местах.
Накануне, в 21:18 по московскому времени, Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе. Позже он сообщил, что системы ПВО начали отражать атаку ВСУ. К тому часу никакие гражданские объекты не пострадали.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 26 домов.
