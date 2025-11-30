Адвокат усомнился в правомерности отказа в признании сделки с квартирой Долиной

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В судебных актах по делу Лурье не найдено законных оснований для признания сделки недействительной.

Судебные решения по спору вокруг покупки квартиры, ранее принадлежавшей народной артистке РФ Ларисе Долиной, лишены убедительного правового основания для признания сделки недействительной. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал адвокат Евгений Розенблат, руководитель практики сложных судебных споров.

По его словам, при вынесении решения покупатель фактически остался без жилья и без потраченных средств, несмотря на то, что, по сути, средства передавал продавец.

«В результате покупатель (Полина Лурье. — Прим.ред.) остался и без квартиры, и без денег. При этом судебные акты по делу, на мой взгляд, действительно не содержат убедительного правового обоснования такого сурового для проигравшей стороны решения», — подчеркнул юрист.

Розенблат также поставил под сомнение правомерность требования возврата денег у покупателя, указав на отсутствие факта передачи средств от него мошенникам. Он отметил, что такое толкование нарушает базовые принципы справедливости, поскольку негативные последствия действий продавца полностью возлагаются на приобретателя.

Относительно дальнейшей судебной перспективы адвокат высказал уверенность, что окончательное решение может принять Верховный суд (ВС) России. Однако, по его мнению, ключевой задачей станет преодоление процессуального барьера на этапе проверки дела. Юрист подчеркнул, что было бы обоснованно, чтобы ВС уточнил правовые границы ответственности покупателя и условия применения института двусторонней реституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Долиной осудил участников флешмоба за травлю певицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.