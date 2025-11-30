Новак: рынок нефти остается чувствительным к колебаниям спроса и предложения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стабильность зависит от решений ключевых участников отрасли.

Мировой нефтяной рынок продолжает оставаться подверженным колебаниям спроса и предложения. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Сегодня рынок (нефти. — Прим. ред.) остается чувствительным к изменениям спроса и предложения», — подчеркнул он в эфире федерального телеканала.

Новак добавил, что стабильность рынка во многом зависит от действий ведущих игроков отрасли. По его словам, страны ОПЕК+ готовы при необходимости принимать дополнительные меры, что позволяет поддерживать устойчивость мирового нефтяного рынка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для своего соседа. По объемам экспорта нефти страна занимает лидирующие позиции. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая ежегодно устанавливает новые рекорды: если в 2018 году, когда форум проводился впервые, товарооборот составил чуть более 108 миллиардов долларов, то в прошлом году он вырос до 245 миллиардов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.