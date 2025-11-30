В Белоруссии назвали действия стран Евросоюза подготовкой к войне

Фото: www.globallookpress.com/ Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Большинство государств объединения не ответили на приглашение посетить сентябрьские учения «Запад-2025», проводящиеся совместно с Россией.

Белоруссия сохраняет конструктивное взаимодействие со странами Евросоюза (ЕС), несмотря на проводящуюся подготовку объединения к войне. Об этом рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики, генерал-майор Валерий Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ», опубликованном на YouTube-канале.

«Несмотря ни на какие вызовы, провокации, мы стремимся показать, что Республика Беларусь за конструктивное взаимодействие», — заявил он.

При этом он добавил, что ведомство прислало приглашения практически всем государствам — членам ЕС и секретариату Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на совместные сентябрьские учения России и Белоруссии «Запад-2025» для демонстрации оборонительной составляющей. Однако большинство стран проигнорировали это приглашение, так как их политика нацелена на обострение, подготовку к войне, которой они совершенно не скрывают.

При этом, 17 ноября, глава минобороны ФРГ Борис Писториус в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия может напасть на одно из государств НАТО до 2029 года.

Позже, 27 ноября, президент России Владимир Путин отметил, что РФ не собирается нападать на страны Европы.

В свою очередь, 29 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о предназначении НАТО, которое создавалось якобы для защиты Запада от советской и российской агрессии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко отказался от роли посредника по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.