«Это удобно»: представитель Долиной осудил участников флешмоба за травлю певицы

По его словам, люди гонятся за лайками и репостами, при этом не вникая в суть вопроса.

Люди, которые принимают участие во флешмобе против народной артистки РФ Ларисы Долиной, занимаются дешевым пиаром. Такое мнение высказал представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.

Пользователи сети ранее возмутились ситуацией с квартирой Долиной, которую она продала 34-летней Полине Лурье, а в результате женщина осталась без жилья и без денег. Теперь в социальных сетях люди запустили флешмоб по «отмене» певицы. Он заключается в том, что пользователи публикуют ролики, где под композицию «Погода в доме» «отказывают» певице в услугах или просят ее вернуть деньги за покупки.

«Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает, дает свои результаты», — подчеркнул Пудовкин.

Ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной из-за квартиры представитель артистки назвал трагичной. По его словам, люди, которые гонятся за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не понимают сути дела.

Кроме того, Пудовкин отметил, что в настоящее время вопрос мошенничества является очень болезненным, и на удочку злоумышленников может попасться каждый. При этом публичным людям приходится расплачиваться за это своим здоровьем и терпеть оскорбления в свой адрес.

«Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех», — объяснил Пудовкин.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Разбираться пришлось полиции. Новые собственники купили апартаменты за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб, и в итоге потеряла все.

Долина подала иск против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

