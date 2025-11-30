Охлобыстин: с художниками не знаешь, на нож или на поцелуй нарвешься

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

Актер сыграл сказочного Кощея, и в некоторых фразах злодея проскальзывает его собственный характер.

Актер Иван Охлобыстин сравнил творческих личностей с «девочкой в пубертате» и объяснил, почему крайне осторожно относится к изменениям в сценариях. Об этом артист рассказал 5-tv.ru в эксклюзивном интервью с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» Ланой Шевченко.

Охлобыстин подчеркнул, что никогда не корректирует авторский текст без согласия режиссера и сценариста. По его словам, вмешательство в замысел создателей требует особой деликатности, а излишние изменения могут задеть чуткую натуру творцов.

«Крайне деликатно всегда отношусь к авторскому тексту. И вот, если я что-то предлагаю или я что-то меняю, то только с разрешения режиссера и сценариста, потому что это очень деликатная вещь. Художники, они знаете, как девочка в пубертате: не знаешь, на нож или на поцелуй нарвешься», — отметил актер.

Артист добавил, что любые изменения возможны лишь тогда, когда заранее оговорены и не нарушают смысловой основы персонажа. В качестве примера Охлобыстин привел свою роль Кощея, у которого в проекте есть «личная история» с Бабой Ягой. По его словам, такие детали делают персонажей объемнее и человечнее.

«Что это не просто абстрактный злодей, а существа с судьбами, где была любовь в том числе. И сказки — это здорово», — сказал артист.

По мнению Охлобыстина, подобный подход позволяет уходить от шаблонных, «картонных» образов и создавать действительно живые сказочные миры.

Фильм «Домовенок Кузя 2» выйдет в российский прокат 19 марта 2026 года. Иван Охлобыстин предстанет в роли Кощея в продолжении картины. По сюжету этой части девочка Наташа и Кузя вместе с домовенком Тихоней будут спасать мир сказок от злодея. Режиссером картины стал Виктор Лакисов.

