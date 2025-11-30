«Ей тяжело»: Калашникова пожалела переехавшую в «небольшую» квартиру Самойлову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Звезда демонстративно съехала из четырехэтажного особняка, несмотря на дальнейшие трудности.

Новая квартира Оксаны Самойловой, в которую она переехала после расставания с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко), значительно уступает в размерах ее прошлому семейному особняку. Из-за этого жизнь звезды и ее общих детей с музыкантом сильно усложнилась. Таким мнением поделилась телеведущая и певица Анна Калашникова в беседе с 5-tv.ru на Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

По словам сетевой знаменитости, Самойлова в силу личных обстоятельств вынуждена ютится с наследниками в совсем маленькой квартире по сравнению с той жилплощадью, в которой проживала раньше. Калашникова отметила, что сама не представляет, как можно сменить хоромы на такое непросторное место.

«Она переехала в квартиру. Я вообще не понимаю, вообще в шоке. Я вот себя представляю. Но у меня большая, 300 метров квартира, а у нее там дом — 2000 или не помню сколько. И тут надо переехать в небольшую квартиру», — отметила собеседница.

К тому же она пояснила, что не только Оксана испытывает трудности, но и ее три дочки и сын, у которых теперь стало меньше личного пространства. Обратилась Анна и к самом Джигану, с просьбой уступить дом бывшей избраннице.

«Я такая думаю, у каждой девочки была своя комната, свой уголок. Мы помним, да, все эти куклы, игрушки. А куда они все подевались-то? Я вот хочу передать Джигану. Где он там? Мой хороший, родной, ну, верни дом детям. Вообще-то как-то странно. Надо было ему уехать, а им обратно вернуться», — возмутилась она.

Однако Калашникова не преминула подчеркнуть, что Самойлова сама пошла на такой шаг, поскольку решила обозначить свой разрыв с рэпером, как бесповоротный. Но в настоящий момент звезде все равно тяжело — чего только говорить о том пути, который ей приходится преодолевать до фермы, чтобы развлечь детей.

«Это была ее позиция. Она хотела доказать, что все, на этот раз все серьезно, поэтому она съехала. Но я думаю, что ей там тяжело. Тем более я вижу, что она выкладывает, как ездит на ферму, тащит за собой всех этих детей на своем Rolls-Royce. Зима уже, дороги не очень. И она ездит с квартиры до этой фермы дольше, чем от своего дома. Я на это все смотрю и думаю, надолго ли это», — заключила Анна.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова находятся в процессе развода. Пара прожила в браке практически 13 лет и воспитывает четверо детей: дочерей Ариелу, Лею, Маю и сына Давида. Оксана подала заявление на развод 6 октября 2025 года. Известно, что у супругов есть нажитое вместе имущество как в России, так и за рубежом.

