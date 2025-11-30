В Москве пройдет фестиваль кино для детей

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы, показы фильмов и творческие встречи с известными деятелями культуры.

В Музее кино на ВДНХ 6 и 7 декабря пройдет масштабный детский фестиваль «Как для взрослых, только лучше». Анонс мероприятия опубликован на портале mos.ru.

Фестиваль посвящен сразу двум событиям: десятилетию студии детского и юношеского кино «Студия Первый А», а также дню рождения ее художественного руководителя — кинематографиста Александра Адабашьяна. В августе 2025 года ему исполнилось 80 лет.

Гостей ВДНХ ждет насыщенная программа, в которую вошли показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы. За два дня юные жители столицы и их родители увидят такие ленты, как: «Судьба барабанщика», «Катя‑Катя», «Наставник царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» и многие другие.

Фестиваль стартует в субботу, 6 декабря, с показа фильма «Собачий лай». Еще в этот день пройдет творческая встреча с Александром Адабашьяном. Москвичам, желающим принять участие в этом событии, нужно заранее зарегистрироваться.

