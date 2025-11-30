«Выключил фары»: «инопланетный корабль» 3I/ATLAS приближается к Земле

Фото: 5-tv.ru

Ученые установили, что объект удаляется от Солнца.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который ряд ученых вполне серьезно называет инопланетным кораблем, потускнел, как будто «выключил фары». Об этом написала лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.

Яркость объекта в данный момент — около 63% по сравнению с той, которая была шесть дней назад. Известно, что за указанный период расстояние между Землей и 3I/ATLAS уменьшилось на десять миллионов километров. Основная причина падения яркости, как полагают ученые, может заключаться в том, что объект удаляется от Солнца, из-за чего его освещенность снижается.

Астроном Ави Леб не раз выстраивал фантастические теории относительно межзвездного 3I/ATLAS. Профессор из Гарварда отмечал, что объект якобы вторгся в Солнечную систему и является звездолетом инопланетян, летящим к Земле с огромной скоростью. По мнению исследователя, объект замаскирован под комету.

По недавним наблюдениям и расчетам, огибая Солнце, 3I/ATLAS несколько сжался и потерял около 13% своего вещества. Вместе с этим он скорректировал курс и полетел еще быстрее.

