«Это святое»: звезды рассказали об отношениях со своими мамами

В День матери знаменитости поделились самыми трогательными историями о главном человеке в своей жизни.

Мама — это самый главный человек в жизни каждого. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на праздничном гала-концерте «Ода матери», приуроченном ко Дню матери. Он прошел в Государственном Кремлевском дворце.

«Мама является главным человеком… Мама всегда поймет, мама всегда защитит… Для мамы ребенок всегда остается частью ее сердца, поэтому мама — это что-то святое, сродни храма. Мама и Бог, мне кажется, два одинаковых понятия», — заявил Пригожин.

Продюсер также поделился забавной историей, связанной с его мамой. Мать и сын живут далеко друг от друга, поэтому, чтобы намекнуть Иосифу о том, что нужно чаще звонить, родительница купила себе второй телефон.

«Я говорю: „Мам, а зачем тебе два телефона?“ Она говорит: „Так, а если ты не дозвонишься по второму, то дозвонишься по первому…“ Мама звонит мне 24/7, не дает мне возможность, чтобы я ей позвонил… Она звонит все время сама первая», — поделился Пригожин.

Певец Мот (настоящее имя — Матвей Мельников. — Прим. ред.) всегда делится своими впечатлениями и открытиями с мамой. Когда артист 11 лет назад прилетел в Дубай, то сразу позвонил родительнице рассказать ей об этом. Собственно, так и родился его трек «Мама, я в Дубае».

«Я позвонил маме и сказал: „Мама, я в Дубае“, а уже обратно, когда летел в самолете, обнаружил у себя вполне подходящий инструментал, и на него родилась вот эта композиция прекрасная… Куда бы я ни прилетал, всегда я делюсь яркими эмоциями, впечатлениями с мамой», — рассказал Мот.

Заслуженная артистка России Зара говорит, что стала больше проникаться судьбой своей мамы после того, как сама родила детей. Для певицы разговоры о маме — это всегда очень трогательный момент, в который ей тяжело сдерживать слезы.

«Я сейчас буду плакать, потому что у меня мама очень много пережила в жизни. Я не знаю, как это ее доброе, мудрое, хрупкое сердце, в принципе, выдержало… Сейчас я ее все больше и больше понимаю уже. Сама нахожусь в роли матери. Понимаю, восхищаюсь и стараюсь ее очень беречь», — отметила артистка.

Народный артист России Игорь Николаев счастлив, что в 65 лет он все еще остается «сыночкой» для своей мамы.

«Мы не то что постоянно признаемся друг другу в любви, но мы друг друга очень любим… Я ее называю мамусиком. Такой кайф, что мне 65 лет, а я все еще сыночка», — рассказал он.

