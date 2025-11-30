Внучка блокадницы Нины Сахарновой рассказала о последних днях бабушки

Фото: ВКонтакте/vikana

Женщина десять дней провела в реанимации перед смертью.

Блокадница Нина Сахарнова, которая стала звездой TikTok, ушла из жизни в возрасте 104 лет. Ее внучка Вероника Колдина в беседе с 5-tv.ru рассказала о последних днях жизни бабушки.

По ее словам, женщина десять дней провела в реанимации перед смертью. Состояние Сахарновой ухудшалось с отека легких, который первоначально приняли за трахеит — воспалительное заболевание трахеи, преимущественно вирусное.

Родные вызвали неотложную помощь, подозревая пневмонию. После этого Сахарнову госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у нее отек.

При этом Колдина отметила, что после снятия отека Сахарнова говорила близким, что у нее нет больше сил, чтобы жить. В дальнейшем женщина лишилась слуха, и у нее начались нарушения ритма сердца, из-за чего ее положили в реанимацию, а после отправили в больницу ветеранов войн. Семья Сахарновой три раза посетила ее в медучреждении.

Внучка призналась, что за день до смерти бабушки она и ее родственники случайно увидели в больнице священника, который согласился прийти к Сахарновой. На следующий день женщина умерла.

Прощание с Сахарновой состоится в среду, 3 декабря.

Жительница Санкт-Петербурга стала популярна по видео, которые она снимала три года назад и выкладывала в TikTok. В роликах Сахарнова делилась историями из своей жизни в блокадном Ленинграде и отвечала на вопросы подписчиков. Ее видео набрали миллионы просмотров.

