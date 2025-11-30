«Мерзкие и тупые»: взломавшие Гоар Аветисян мошенники заявили о гибели ее экс-мужа
Взломавшие блогера Аветисян мошенники заявили о гибели ее бывшего мужа
Фото: Telegram/Goar Avetisyan/goar_avetisyan7
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Интернет-звезда неделю пытается вернуть доступ к своему аккаунту.
Взломавшие блогера Гоар Аветисян мошенники заявили о гибели в ДТП отца ее пятилетнего сына Гаспара Сергея Григоряна. Об этом интернет-звезда рассказала в своем личном Telegram-канале.
Гоар Аветисян стала жертвой взломщиков: она потеряла доступ к своему аккаунту в запрещенной в России соцсети. Уже больше недели мошенники публикуют фейковую информацию якобы от имени визажистки.
Сначала злоумышленники рассказывали о том, что Григорян вроде как настаивал на аборте. Теперь же на странице звезды появилось сообщение о смерти Сергея. Аветисян эмоционально отреагировала на эту новость.
«Вы понимаете, настолько мерзкие и тупые эти мошенники?! Надеюсь, что Гаспар не увидит эту дичь. Какое же это дно», — написала Гоар.
Знаменитость изо всех сил пытается вернуть доступ к своему аккаунту. Но пока все тщетно.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, кто и зачем взламывает аккаунты знаменитостей. Так злоумышленники «украли» страницу у Ольги Бузовой, Димы Масленникова и Ксении Бородиной.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.