«Банда коррупционеров»: в США отреагировали на скандал вокруг Зеленского
Сенатор-республиканец Майк Ли назвал администрацию Зеленского бандой
Фото: Reuters/Remo Casilli
Ранее экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел со своей должности.
Сенатор-республиканец Майк Ли считает, что нынешняя администрация главы киевского режима Владимира Зеленского — «банда коррупционеров». Об этом политик написал у себя в социальной сети X.
Таким образом Майк Ли поддержал заявление ведущей Fox News Лоры Ингрэм. Женщина подчеркнула, что последние годы деньги американских налогоплательщиков направлялись на помощь Киеву, однако в результате оказывались в швейцарских банках на счетах помощников Зеленского.
Майк Ли полностью согласен с негодованием Ингрэм. Кроме того, сенатор добавил, что жители Соединенных Штатов раньше пытались обратить внимание властей на коррупцию на Украине. Но безрезультатно.
«Тех, кто поднимал эту тему, постоянно высмеивали...» — написал республиканец.
