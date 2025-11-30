Четыре человека погибли в результате стрельбы на детском дне рождения в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Еще десять получили ранения.

Четыре человека погибли и десять получили ранения в результате стрельбы на детском празднике в Стоктоне, США. Вечером 29 ноября на дне рождения ребенка неизвестный открыл огонь. Об этом пишет The Economic Times.

Бойня произошла в районе Торнтон-роуд. Среди жертв были как дети, так и взрослые, доложила представитель шерифа округа Сан-Хоакин, Хизер Брент. ЧП произошло в банкетном зале.

По предварительным данным, это было целенаправленное нападение, заявила Брент в ходе пресс-конференции на месте происшествия. Вице-мэр Стоктона Джейсон Ли отметил в соцсетях, что правоохранители обязательно найдут виновного, а местное правительство окажет поддержку семьям жертв и пострадавших. Власти ведут активное расследование, данных о мотивах стрелка пока нет.

