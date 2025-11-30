Инженера строительной фирмы задержали после обрушения здания в Южно-Сахалинске

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Сахалинской области/Prokuratura_Sakhalin; Telegram/СУ СК России по Сахалинской области/sledcomsakhalin_skr65; 5-tv.ru

Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении работ.

На Сахалине задержали главного инженера строительного предприятия, по вине которого, предположительно, произошло обрушение ангара на стройке в Южно-Сахалинске 28 ноября. Об этом сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

Руководитель задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Правоохранители решают вопрос о заключении его под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что при заливке бетоном в Южно-Сахалинске обрушился фрагмент строящегося здания. В разборе завалов использовалась техника и кинологи с собакой. Место ЧП обследовали сотрудники городской прокуратуры Южно-Сахалинска с целью проверки соблюдения требований к обеспечению безопасности работ.

Четырех пострадавших работников стройплощадки доставили в областную клиническую больницу, на момент госпитализации их состояние оценивалось, как стабильное.

