В Госдуме предложили ввести зарплату за материнство

Средства предлагается перечислять на каждого ребенка до его совершеннолетия.

Неработающим матерям следует выдавать на каждого ребенка зарплату не ниже прожиточного минимума (МРОТ). Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер фракции «Справедливая Россия» (СРЗП) Сергей Миронов в честь Дня матери.

«Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка», — подчеркнул Миронов.

Согласно предложению, речь идет о ежемесячных выплатах для одного из родителей, который не работает, а занимается воспитанием детей. Предусматривается, что средства предлагается перечислять на каждого ребенка до его совершеннолетия.

Миронов добавил, что о подписании подобного законопроекта настаивали еще в 2021 году. По его словам, материнский труд имеет огромное значение не только в семье, но и в масштабах государства. Поэтому он заслуживает вознаграждения.

Кроме того, он подчеркнул, что во многих регионах вводят разовые выплаты ко Дню матери, которые чаще всего назначаются семьям, где пятеро и более детей. По мнению депутата, подобные выплаты следует делать не разово.

В России День матери отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября, в 2025 году — 30 ноября.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ в 2026 году.

