Стена позора СМИ: на сайте Белого дома появился список «медиапреступников»

В списке «медиапреступников» фигурируют не только популярные американские издания и журналисты, но и зарубежные.

На официальном сайте Белого дома запустили виртуальный зал позора с указанием СМИ, которые власти поймали на распространении ложных и вводящих в заблуждение публикаций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа начала привлекать СМИ, публикующих фейковые новости, к ответственности, которой никогда не было раньше. Теперь они фигурируют в «Зале позора нарушителей».

В непочетный список вошли газета Washington Post, телеканалы CNN, CBS News и MSNBC, а также некоторые британские СМИ и ряд других международных агентств.

В отдельный раздел «медиапреступник недели» указаны CBS News, а вместе с ним американская газета Boston Globe и британская Independent. По мнению Белого дома, все они предоставляют недостоверную информацию и преувеличивают призывы Трампа к ответственности демократов.

Кроме того, администрация президента создала специальную таблицу, в которую занесли различные информационные ресурсы и журналиств, уличенных во лжи, халатности и «левом безумии».

В этом разделе фигурируют представители газет Wall Street Journal и New York Times, телеканалов ABC News и CNN, портала Axios, британской Би-би-си, агентства Associated Press, Politico и других.

До этого американский лидер назвал газету The New York Times «врагом народа» после материала о его здоровье. Трамп нелестно высказался о журналистке Кэти Роджерс, назвав ее «уродливой и внутри, и снаружи», в придачу обозвав специалистом «третьего сорта».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп нагрубил журналистке из-за вопроса об Эпштейне. Скандальная тема заставила президента США перейти на оскорбления.

