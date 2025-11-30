В России предложили способ защитить покупателей недвижимости при «схеме Долиной»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В последнее время в России участились случаи продажи жилья по «схеме Долиной».

В России могут ввести механизм залогового удержания недвижимости у покупателя на период возврата денежных средств продавцом, при условии, если сделка была признана судом недействительной. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сообщили РИА Новости.

По словам депутата, это помогло бы защитить покупателей от мошеннической схемы, получившей название «схема Долиной» после инцидента с народной артисткой России.

Предполагается, что недвижимость будет оставаться в состоянии залога у покупателя до тех пор, пока ему не вернут полную стоимость жилья в случае отмены сделки по решению суда.

Кошелев предложил ограничить залоговое состояние одним годом, поскольку оно «не может длиться вечно».

«Если в течение года деньги не возвращены, то квартира остается у покупателя», — указал парламентарий.

Подобный механизм удержания денег следовал бы принципу Гражданского кодекса (ГК) РФ о встречном исполнении обязательств, отметил Кошелев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце марта 2025 года суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей артистке квартиры. По словам Долиной, она попалась на удочку мошенников и под их давлением согласилась на сделку. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, вызвал резонанс на рынке вторичного жилья.

После этой истории в России участились случаи, когда суды удовлетворяют подобного рода иски и признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам, которые ссылаются на то, что стали жертвами мошенников («схема Долиной» — Прим. Ред.). При этом покупателям отказывают в возмещении ущерба.

В результате подобных судебных решений многие россияне лишились своих накоплений и единственного жилья. Эта ситуация также коснулась и участников специальной военной операции (СВО), матерей-одиночек и других социально уязвимых категорий населения.

