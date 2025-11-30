Миллионы «Белых роз»: сколько Разин задолжал автору песен «Ласкового мая»

Фото, видео: Роберт Нетелев/ТАСС; 5-tv.ru

Раскрыты новые подробности громкого звездного скандала.

А если мы говорим про наследие самой популярной на постсоветском пространстве поп-группы «Ласковый Май»? Вот уже три года, как нет в живых ни фронтмена группы Юры Шатунова, ни автора главных хитов Сергея Кузнецова, но судебные споры не прекращаются. На этой неделе стало известно, что в рамках одного из процессов, бывшего продюсера «Ласкового Мая» Андрея Разина объявили в розыск за мошенничество и насчитали 500 миллионов рублей доходов, которые он не доплатил автору песен Кузнецову. Вот это деньги! Эксклюзивные подробности у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Это самые первые концерты группы ласковый май, тогда еще Андрея Разина как продюсера коллектива никто не знал. Редкие кадры, которые раньше нигде не публиковались. Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов работают над новой песней, которая будет собирать стадионы.

Шокирующие детали борьбы за миллионы «Белых роз»: бывший ставропольский продюсер «Ласкового Мая» Андрей Разин, годами судившийся за хиты группы, объявлен в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере.

«Мы безбедно жили, я раскрутил этот проект, мы стали собирать стадионы», — сказал продюсер Андрей Разин.

Следствие утверждает, что Разин долгие годы получал лицензионные выплаты за песни Кузнецова на основании фальшивого договора 1993 года. Эксперты выявили несоответствия в дате, подписи и печати документа. Ущерб оценивается примерно в 500 миллионов рублей, но эта сумма может измениться по итогам расследования.

В этом деле есть все: внезапные смерти, поддельные музыкальные договоры, беглый продюсер, объявленный в международный розыск, и 94-летняя мать автора песен «Ласкового мая», которая судится с вдовами артистов за авторские права. Настоящий хаос заявлений и судов за «белые розы», которые продолжают приносить деньги.

«Мне поступали высказывания, которые я восприняла как угроза. Я передала эту информацию в полицию», — сказала вдова Юрия Шатунова Светлана Шатунова.

В эксклюзивном интервью «Известиям» вдова Шатунова, впервые раскрывает детали судебной тяжбы с Разиным.

«Когда происходят попытки использовать музыку исключительно в личных интересах, игнорируя, при этом, права и труды авторов, это всегда болезненно, не только в финансовом, но и эмоциональном смысле. Моя же задача — защищать это наследие спокойно, юридически и последовательно», — добавила вдова Юрия Шатунова Светлана Шатунова.

Все это время главным козырем Разина была расписка от Кузнецова, якобы дарующая ему права на все песни. Экспертиза поставила точку: документ — подделка. Но Разина это не остановило он продолжает судиться со всеми.

«Давайте откровенно будем, Андрей Разин, конечно, не певец, он — Остап Бендер, потрясающий Остап Бендер. Именно про него этот фильм, „12 стульев“. Но жадность порождает бедность, надо делиться», — прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Только сплошной негатив. Как мужчина, он истеричный, трусливый человек», — сказали музыкальный продюсер Вадим Цыганов и певица Вика Цыганова.

Последние годы Шатунов судился с Разиным за свое имя: продюсер запрещал ему выступать. Уверял, у него все права на Шатунова и песни. За три дня до смерти в 2022 году Юрий Шатунов выиграл суд.

После получения прав на 23 хита «Ласкового мая» вдова Шатунова столкнулась с новым иском. Мать автора песен Сергея Кузнецова оспаривает его завещание в пользу семьи Шатуновых. Параллельно Валентина Кузнецова судится из-за половины своей квартиры, которая принадлежит последней жене ее сына. А экс-продюсер Андрей Разин, координируя давление, публикует интервью матери Кузнецова, находясь в розыске.

Параллельно Разин подал отдельный иск к семье Шатунова, требуя признать недействительным завещание Юрия. При этом львиная доля денег все равно продолжает идти в карман Разина.

«Основной источник — это и видеохостинг Youtube, и музыкальные платформы, которые в данный момент в России не работают», — прокомментировал адвокат семьи Сергея Кузнецова Олег Ситников.

«Он всегда завидовал Шатунову. Это как курица, которая несет золотые яйца», — отметил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Эти золотые яйца и сгубили «Ласковый май». О проклятии наследия группы говорят давно. Кого-то застрелили, кто-то выпал из окна, или сгорел в квартире. За последние годы скоропостижно из жизни ушли 14 участников группы. Юрий Шатунов умер три года назад от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

«Я помню тот день, когда Шатунова не стало. Мне позвонил концертный директор, утром сказал, что Шатунов умер. Я думаю, что это все сначала какой-то прикол. Просто быть такого не может», — вспоминает певец Андрей Тимофеев.

Его друг и автор главных хитов Сергей Кузнецов, не пережив потерю, ушел из жизни всего через несколько месяцев. Официальная причина — оторвавшийся тромб.

«Ни Юрка, ни Сергей Кузнецов никогда не гнались за деньгами. Всегда творческий процесс.», — отметил аранжировщик группы «Ласковый май» Сергей Дядюн.

«Там, где начинается деньги, заканчивается творчество — это закон», — подчеркнул звукорежиссер группы «Ласковый май» Олег Андреев.

Когда-то проклявший всех коллег Андрей Разин несколько лет назад получил травму ноги и, по его словам, стал инвалидом. И кажется, судьба его ничему не научила. Несмотря на все судебные тяжбы, несколько дней назад Разин зарегистрировал в Турции товарный знак с именем Юрия Шатунова.

