Экс-танцоры Булановой оказались в центре внимания после нового выступления

Грозит ли танцорам ответственность за повторение движений из номера Булановой?

Может ли энергосберегающий танец жить своей жизнью?

Итак, о чем речь — в начале августа в сети завирусилось выступление Татьяны Булановой в «Лужниках», где зрители обратили внимание на очень уж неторопливых танцоров, которые отчетливо экономили силы. Потом выяснилось, что эти артисты уже многие годы выступают с Булановой, можно сказать, что они уже как родные и в принципе всегда так танцевали.

Но на то и алгоритмы соцсетей. Прославились они только сейчас. После этого поднялась волна популярности, коллектив приглашали куда только можно, причем уже для того, чтобы посмотреть на танцы, а заодно послушать песню.

И дружба не выдержала испытания медными трубами. Сначала один танцор Дмитрий Берегуля отправился в свободное плавание, он делает карьеру как хореограф и ведущий мероприятий, а потом и семейная пара Алалыкиных, Алена и Максим, оставили певицу, причем со скандалом. Буланова откровенно негодовала, они покинули ее в разгар гастролей. И все гадали, а где же объявятся сбежавшие танцоры?

А вот они и объявились на концерте группы «Марсель» в фирменных блестящих костюмах и с теми же ленивыми движениями, что покорили соцсети этим летом.

И вот тут вопрос: а они имеют право так танцевать? Ведь номера создавали под конкретную композицию Булановой, которая на тот момент была их работодателем. Может, она им советы давала, задачи ставила? В любом случае энергосберегающий стиль появился явно под ее влиянием или, по крайней мере, при ее попустительстве. И тут они зарабатывают на том, что создавалось вместе? С другой стороны, а можно ли получить авторские права на танец и определенные движения?

Видите, сколько вопросов и соблазнов возникает, когда речь идет о каком-то завирусившемся танце.

