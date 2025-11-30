Европейский суд обязал Польшу признать однополые* браки, заключенные за рубежом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Сейчас 10 из 27 стран-членов ЕС не признают ЛГБТ*-браки.

Полякам на голову свалилось испытание, о котором они и подумать не могли, тем более под Рождество. Европейский суд, тот который главный для Евросоюза, постановил, что однополые* браки должны признаваться на всей территории ЕС.

Поводом стало обращение двух польских граждан, которые поженились в Берлине в 2018 году. Германия к тому моменту уже легализовала однополые* браки, а в Польше такой извращенный союз и сейчас запрещен.

И вот парочка обратилась с требованием признать их брак и в Польше. И суд встал на их сторону — отказ, мол, нарушает свободу передвижения, право на семейную жизнь и принцип недискриминации. И теперь Польша, и не только она одна, перед дилеммой — поступить по закону или по совести?

Из 27 стран членов ЕС однополые браки признаны в 17, а в 10 — не признаны. Кроме Польши оборону от проникновения ЛГБТ* в семью держали Литва, Болгария, Словакия, Румыния и так далее. Решение суда не требует легализации однополых* браков пока, но обязует признавать иностранные союзы*. Вот так, обошли сзади.

Так что довод «на Западе все самое лучшее» и «вот бы как у них» уже давно не работает.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

