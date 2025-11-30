Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте

Фото, видео: Александр Полегенько/ТАСС; 5-tv.ru

Беспилотники становятся главным инструментом наступления: российские подразделения расширяют зону контроля и нарушают снабжение ВСУ.

Военное дело сейчас переживает настоящую революцию, благодаря широкому применению дронов самых разных типов — и воздушных, и наземных, и надводных, и подводных.

Мы с соседями готовы делиться своими технологиями и опытом, бесценным боевым опытом. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Противник вышел из укрытия, тут же выдав позицию. Дрон «Южной» группировки войск не заставил себя долго ждать.

Вражеский ПВД на краматорско-дружковском направлении уничтожен. Там же неподалеку, в лесопосадке, ВСУ тоже допустили оплошность, плохо замаскировав свой гексокоптер, он же «Баба Яга».

Один удар за другим от наших дроноводов. Российские беспилотчики всегда начеку из-за постоянной угрозы быть атакованными, их тоже пытаются поймать на ошибке. Но поражение пунктов БПЛА — это не игра, здесь малейшая оплошность может стоить человеческой жизни.

«По нам враг не будет жалеть ни „химарей“, не вабов, ни ракетных бомб. Будут отрабатывать, чтобы либо ликвидировать расчет полностью, либо уничтожить точку, откуда осуществляем запуски. Мы для них цель номер один», — рассказал старший техник расчета БПЛА «Молния» группировки войск «Запад» с позывным «Спартак».

Запуск «Молнии» происходит из закрытой позиции заброшенного здания и на расстоянии в несколько десятков километров.

В Константиновке расширена зона контроля на востоке и юго-востоке. Но армия пока еще копит силы, чтобы в нужный момент перейти к решающему штурму города.

В том же районе на этой неделе зафиксирован факт применения нашими бойцами нестандартной тактики. На славянской трассе добровольцев из «Барс-27» атаковал дрон. Они спешились и в считанные секунды с помощью шашек создали вокруг себя дымовую завесу. Оператор беспилотника дезориентирован, а дрон успешно сбит.

Перемещаемся на краснолиманское направление. На пути к позициям наших бойцов видим необычную для этих мест отару. А шумно в этих местах всегда.

Реактивщики западной группировки войск проводят термообработку вражеских укреплений. После чего, чтобы самим не стать целью — до ВСУ всего десять километров, — уходят в укрытие. Но иногда приходится и отбиваться.

«В небе летит „птица“. Машина — стоп! Все с машины спрыгнули. Начали оружием наводиться на эту „птицу“ и открыли огонь. „Птичка“ была повержена», — доложил командир расчета РСЗО «Град» 25 армии группировки войск «Запад» с позывным «Ромео».

Успехи и в Северске. Наши штурмовики уже в центре города и подошли к железнодорожному вокзалу. Параллельно с этим российская артиллерия и беспилотная авиация атакуют единственный для ВСУ путь снабжения северской группировки — из Славянска.

Динамика наступления нашей армии нарастает. А значит момент, когда истерзанная по всем фронтам оборона ВСУ даст трещину и начнет рушиться, все ближе.

