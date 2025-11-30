Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Президент США провел День благодарния с семьей, а не с навязчивым Зеленским.

ЕС всеми силами пытается затормозить мирные инициативы Вашингтона, который не сбавляет темп и уже указал Зеленскому на место. Тот так напрашивался приехать в Вашингтон, тем более там праздник — День благодарения. Но Трамп предпочел встретиться не с Зеленским, а с Обжоркой. Так зовут индюшку, которую американский президент помиловал, такая традиция в честь праздника. Оно и правда, Обжорка симпатичнее Зеленского.

А что там с мирным планом? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Два главных вопроса в американской демократической прессе перед выходными: куда пропала из Белого дома одна из индеек по кличке Болтун, которых Дональд Трамп должен был по традиции помиловать.

«Кстати, Болтун пропал без вести в процессе. Но это нормально. Мы представим, что он здесь», — сказал президент США Дональд Трамп.

И почему президент США предпочел провести семейный праздник День благодарения с семьей, а не в компании Зеленского, который ну очень хотел прилететь?

«Обжорка, я хочу сказать кое-что важное. Вы безоговорочно помилованы. Он сказал: „Слава богу!“», — добавил президент США Дональд Трамп.

Зеленский, возможно, тоже рад был бы услышать подобное. Ему сейчас очень надо. Но нет. 27 ноября был днем-X для решения украинского конфликта. Так говорил Трамп. Но сам же дал подсказку в своих соцсетях о том, почему отказался встречаться с Зеленским. Мол, Вашингтон раз за разом отправляет в Киев предложения по мирному урегулированию, а там никакой благодарности. Даже в День благодарения.

«Он хотел бы приехать. Но я думаю, что сначала надо заключить сделку. Если посмотреть, как все идет, то все движется только в одну сторону. Так что эта земля перейдет к России в ближайшие пару месяцев», — прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Об этой самой сделке всю неделю трубили в США и Евросоюзе. 28 изначальных пунктов. Вроде бы. Вроде бы — потому что ничего официального. Какие-то инсайды в прессе. Никакой конкретики, но что-то в этом плане Трампа перепугало евробюрократов настолько что они экстренно собирались в Женеве и всю неделю комментировали, пытаясь перещеголять друг друга.

«Мы очень интенсивно его обсуждаем. Как вы знаете, в пятницу перед своим отъездом я разговаривал с президентом Трампом. Я сказал ему, что есть пункты, с которыми мы можем согласиться, а есть и неприемлемые, в том числе для Украины», — рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Если верить этим самым инсайдам западных СМИ, то в изначальном так называемом «Плане Трампа» были три пункта, которые вызвали особенную истерику в ЕС: неприсоединение Украины к НАТО, ограничение численности ВСУ, Крым и Донбасс официально признаются российскими.

«Территория и суверенитет Украины должны уважаться. Выбор их судьбы находится в их собственных руках. Я также хочу подчеркнуть центральную роль Европы в будущем страны», — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

А ведь опять США выступили с мирной инициативой в обход Старого Света. Будто и не интересны евробюрократы нынешней администрации Белого дома. Оно и понятно почему — в ЕС неоднократно и нагло саботировали мирные инициативы Трампа.

«Лидеры „Европейской тройки“ — Стармер, Макрон и Мерц. У них есть свои собственные причины, о которых они толком не говорят вслух. Их объяснение состоит в том, что они якобы считают, что Россия намерена напасть на Европу. Как они до этого додумались — невозможно понять. Но очевидно, что это связано с желанием провести наращивание вооружений, чтобы как-то смягчить экономический кризис», — вице-президент Института Шиллера Харли Шлангер.

Ну а как иначе это выглядит? Во вторник американский Блумберг — рупор демпартии США — опубликовал стенограмму якобы телефонных переговоров между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. Насколько можно верить публикации, большой вопрос. Но посыл вполне понятен.

«Ну, дело же не в Уиткоффе как таковом, потому что Уиткофф — это, так сказать, близкий, доверенный человек Трампа. Поэтому еще раз это такая атака на мирные инициативы Трампа», — отметил доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Иными словами, привычные для Запада двойные стандарты. В лицо Трампу улыбаются, а за глаза — козни строят. Вопрос — для чего?

«Это исходит от людей, которые не знают, о чем говорят, или от тех, кто продвигает свою повестку. Или, может быть, от людей, которые не хотят, чтобы эта война закончилась. Я не знаю, может быть, они на этом зарабатывают. Может быть, им это как-то выгодно», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Накануне в Кремле заявили, что переговоры по Украине ведутся только с американцами. Никаких запятнавших себя европейцев и уж тем более никакого марионеточного киевского режима. Почему? На этот вопрос во время брифинга в Бишкеке ответил Владимир Путин.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно — я уже же много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы — на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус. Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы — и президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем! А они почему-то нет. Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пускай ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны, основными международными игроками. Вот и все», — выступил Владимир Путин.

Тем не менее от переговоров Россия не отказывается. На этой неделе о готовности предоставить площадку для диалога заявили в Минске. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву напомнил про Будапешт. А есть еще Турция.

Одна из площадок для переговоров России и Украины давно готова — Стамбул, где уже прошли несколько встреч двух делегаций. Было бы желание у Киева. А вернее у его западных спонсоров в Лондоне и Брюсселе.

Лишь в эту пятницу пришла информация, что США официально передали России параметры мирного плана Трампа. Что в нем конкретно, пока неизвестно. В Кремле сразу дали понять, что спекулировать на документе, в отличие от западных СМИ не станут. Важные обсуждения тоже тишину любят. Но поговорить есть, о чем. А главное у американцев есть желание. На следующей неделе в Москву приедет делегация из США.

«Про Крым и Донбасс — если не будет. В плане Трампа написано, что де-факто они признают его якобы за нами, но не де-юре. А как это? Я как к юристу к вам обращаюсь — как это, де-факто, но не де-юре», — обратился корреспондент.

«Вот это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание! Вы правы, это один из ключевых моментов!» — ответил президент.

Но на повестке еще много вопросов. 28 пунктов, или 22, или 19 — тут западная пресса сама теряется от собственных инсайдов. Одно понятно, сколько бы пунктов в плане Трампа не было, каждый из них важен и требует детального обсуждения.

