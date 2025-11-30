МИД Турции обеспокоен атаками на танкеры Черном море

Фото: Reuters/Turkish Directorate General for

Ведомство указало на угрозы для судоходства в регионе.

Турция выразила беспокойство из-за недавних атак на два танкера в акватории Черного моря, отметив, что произошедшее создало угрозы для судоходства и человеческих жизней. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Онджу Кечели.

«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — написал в X дипломат.

По словам Кечели, Анкара предпринимает шаги, чтобы минимизировать возможный ущерб для интересов страны, вызванный этим инцидентом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, танкер Virat подвергся атаке в Черном море 28 ноября. Это произошло в 56 километрах от берегов Турции. В этот момент на судне не было груза. Экипаж в результате того инцидента, к счастью, не пострадал. Однако корабль не смог продолжить путь, поэтому дрейфовал в море, дожидаясь буксира.

В тот же день атаке подвергся и танкер Kairos. А в субботу произошло еще одно нападение на Virat.

