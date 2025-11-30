Фото: www.globallookpress.com/Denis Thaust

Отмена субсидий на размещение беженцев в своих домах может вынудить шотландцев попросить «гостей» с Украины на выход.

Украинские беженцы в Шотландии оказались перед риском остаться на улице после отмены «благодарственных» выплат местным жителям за приют. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Беженцы, сбежавшие от… (конфликта. — Прим. Ред.) на Украине, могут оказаться на улице после того, как шотландцам, принявшим их в своих домах, сократили их ежемесячные 'благодарственные' выплаты», — сообщили журналисты.

Лейбористская администрация прекратила субсидии в размере 350 фунтов (около 36 тысяч рублей. — Прим. Ред.) в месяц, чем вызвала опасения, что многие хозяева домов попросят украинцев на выход.

Сейчас в Шотландии могут находиться около 28 тысяч украинских беженцев. Местные власти обеспокоены тем, что отмена выплат приведет к росту числа заявлений о бездомности «в системе, которая уже находится под огромным давлением».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, США намерены депортировать около 80 граждан Украины, и украинские власти, стремящиеся укрепить сотрудничество с Вашингтоном, не возражают против такого шага.

