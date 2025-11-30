«Прям пробирает»: жители Краснодара и Новосибирска о фильме «Есть только МиГ»

Жители Кубани и Сибири семьями ходят в кино на фильм «Есть только МиГ»

Фото, видео: Telegram/НМГ Кинопрокат/NMGKinoprokat; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В кинокартине уникальным образом переплетается военная хронология с юмором.

В России с 27 ноября на больших экранах стартовал показ полнометражной военной комедии «Есть только МиГ» режиссера Александра Жигалкина. Премьера фильма прошла в столичном кинотеатре «Октябрь», а зрители из других регионов поделились своими впечатлениями в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

«Очень понравился, замечательный фильм!» — рассказал Юрий из Краснодара.

По словам одной из зрительниц Екатерины, в фильме уникальным образом переплетается военная хронология с юмором. Девушка отметила, что в конце показа ее мама не смогла сдержать слез.

«Мама плакала в конце, но все понравилось. Фильм не только с военной хронологией, но и с тем, что здесь совмещен юмор, можно поплакать, погрустить и посмотреть, как все было, на военную технику. Можно посмотреть, как все было, на военную технику. У нас, почему мы и пошли, папа — бывший летчик. Было очень интересно посмотреть», — поделилась с 5-tv.ru жительница Краснодара.

По словам сибиряка Захара, в фильме больше всего его тронул момент, когда боец с напарником пели во время бомбежки.

«Интересный фильм, сильно затрагивает, прям пробирает на такие эмоции — всплеск хороших эмоций», — подчеркнул Захар.

Жительница Новосибирска Алеся назвала «Есть только МиГ» похожим на советский фильм, который вызывает приятные ощущения. Она посоветует его посмотреть сверстникам.

Девушка подчеркнула, что, по ее мнению, в России каждый должен знать о событиях Великой Отечественной войны.

Таким же мнением поделился зритель Александр. Он назвал «Есть только МиГ» полезным в воспитании молодежи.

«Этот фильм очень интересен будет для молодежи, для их воспитания и их будущего, чтобы они знали, как все это было <…>. Очень хороший фильм», — отметил житель Новосибирска.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, положительно оценили новый фильм «Есть только МиГ» и жители Челябинска.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.