Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами

Часть дронов сбили над Черным морем.

Подразделения российских сил противовоздушной обороны ликвидировали над несколькими регионами страны 21 беспилотный аппарат, запущенный украинскими боевиками. Об этом 29 ноября сообщило Министерство обороны.

«С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — следует из публикации ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, восемь беспилотников сбили над Белгородской областью, еще по одному — над Орловской и Ростовской. Кроме того, 11 дронов удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 10 часов утра до 6 часов вечера 29 ноября российские силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ — по три над Крымом и Брянской областью.

