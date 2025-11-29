Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Лидер партии «Патриоты» обратил внимание на слишком частые встречи глав Украины и Франции.

Лидеры стран Евросоюза во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном готовят операцию по спасению главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в X написал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо,

Политик обратил внимание на то, что в понедельник Зеленский вновь встретится с Макроном в Елисейском дворце, хотя был там лишь две недели назад.

«Он уйдет с очередным чеком! Это масштабная операция „Спасти рядового Зеленского“, когда становится известно о колоссальной коррупции режима!» — написал Филиппо.

Он также заявил, что лидеры Европы совместно с Макроном участвуют в «операции» под названием «Саботировать мир».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, приближенные президента Украины могли похитить около 100 миллиардов долларов из средств западной поддержки. Об этом заявил американский экономист Стив Ханке.

