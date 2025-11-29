Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Командира штурмового полка Олега Ширяева фактически отстранили от руководства, при этом замену ему не назначили.

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины не оправдали ожиданий командования, и теперь их могут расформировать. Как сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах, командира 225-го штурмового полка Олега Ширяева фактически отстранили от руководства, хотя официально это не оформили.

«Отстраненный от командования головорез и бандит Олег Ширяев раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском, Сумами, в ДНР и Днепропетровской области», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, недавно Ширяев приезжал в Харьков, где передал одному из местных предпринимателей флаг с собственным портретом и автографом. При этом менее чем в 50 километрах от города его подразделение, как утверждается, направили на крайне опасные участки под Волчанском, чтобы компенсировать ранние неудачи.

Источник подчеркнул, что фактическое отстранение Ширяева не означает официальной смены командира: формально он продолжает числиться руководителем полка, однако не принимает решений по указанию старшего командования ВСУ.

Собеседник агентства также заявил, что другие части штурмовых войск Украины «беспощадно стачиваются в мясных штурмах». По его словам, сейчас происходит масштабное истощение штурмовых подразделений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр армии США Дэн Дрисколл признал печальные перспективы украинской армии. ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российской армии, если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, отмечал чиновник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.