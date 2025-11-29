Французская «Синематека» закрыла кинозалы из-за нашествия клопов

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

Нежданные гости ползали по креслам и кусали посетителей.

Крупнейший в мире киноархив, французская «Синематека», до 2 января закрыла четыре кинозала для борьбы с нашествием клопов. Об этом сообщила администрация 28 ноября, заявление опубликовали на сайте организации.

Как стало известно, кровососов неоднократно видели зрители во время сеансов в начале ноября. Насекомые ползали по креслам и кусали людей. Такой же инцидент произошел после мастер-класса номинированной на премию «Оскар» голливудской звезды Сигурни Уивер.

Учреждение объявило о введении усиленного санитарного протокола для полной обработки кресел и ковров на территории кинотеатра с целью «обеспечения всем зрителям абсолютно безопасной и комфортной обстановки».

Администрация кинотеатра пообещала демонтировать все кресла, несколько раз обработать индивидуально сухим паром при температуре 180 °C. Далее последует систематическая проверка на наличие насекомых с помощью собак.

